Fitore e madhe ndaj Tottenham, Arsenali shkëlqen në derbi
Transmetuar më 23-11-2025, 19:45

Arsenali nuk fal në derbin e Londrës, duke mundur 4-1 Tottenham. Trossard ndezi festën e Gooners në minutën e 36-të. Protagonist ishte edhe Eze, me 3 gola. Goli i vetëm i Spurs mban firmën e Richarlison.

Arsenal i Artetës kryeson kampionatin me 29 pikë, 6 më shumë se Chelsea ndjekës. Tottenham është në vendin e nëntë me 18 pikë.

Gjatë ditës, është zhvilluar edhe Leeds-Aston Villa, me skuadrën nga Birmingham që me përmbysje mori një fitore të vyer 1-2.

