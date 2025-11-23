Fitore e madhe ndaj Tottenham, Arsenali shkëlqen në derbi

Arsenali nuk fal në derbin e Londrës, duke mundur 4-1 Tottenham. Trossard ndezi festën e Gooners në minutën e 36-të. Protagonist ishte edhe Eze, me 3 gola. Goli i vetëm i Spurs mban firmën e Richarlison.
Arsenal i Artetës kryeson kampionatin me 29 pikë, 6 më shumë se Chelsea ndjekës. Tottenham është në vendin e nëntë me 18 pikë.
Gjatë ditës, është zhvilluar edhe Leeds-Aston Villa, me skuadrën nga Birmingham që me përmbysje mori një fitore të vyer 1-2.
