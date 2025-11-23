Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vllaznia nuk arrin të shkëputet nga Elbasani, vetëm një ndryshim në katërshen e fundit të tabelës! Ja renditja e Superiores pas javës së 12-të
Transmetuar më 23-11-2025, 19:28

Tiranë, 23 nëntor 2025

Java e 12-të e Superiores u mbyll sot me dy barazime: Flamurtari-Tirana 1-1 dhe Partizani-Vllaznia 1-1. Rezultatet e ditës së sotme nuk sollën lëvizje të mëdha në renditje, ndërsa Vllaznia humbi mundësinë për t’u shkëputur nga Elbasani, duke lënë situatën thuajse të pandryshuar në zonën e ftohtë të tabelës.

Ndërkohë, ndeshjet e një dite më parë prodhuan më shumë emocione. Egnatia mori një fitore të thellë 5-1 ndaj Bylisit, duke përfituar nga barazimi mes Elbasanit dhe Dinamos për t’u ngjitur më lart në renditje.

Teuta fitoi ndaj Vorës dhe tashmë qëndron vetëm një pikë larg Dinamos, duke rritur presionin në garën për zonën e sipërme të tabelës.

Partizani, me barazimin e sotëm, ngjitet në vendin e 7-të, ndërsa Flamurtari dhe Tirana mbeten në vendet 9 dhe 10.

Renditja e Superiores pas javës së 12-të mbetet e ngushtë dhe e paparashikueshme, me ekipet e fundit që ndahen nga vetëm disa pikë, ndërsa gara për kreun vijon të jetë e hapur.

