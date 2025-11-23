“Shpifje të rënda” – Belind Këlliçi mohon çdo komunikim me Evis Berberin për protestat kundër Veliajt dhe paralajmëron padi

Tiranë, 23 nëntor 2025
Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka reaguar ashpër ndaj pretendimeve se ka pasur komunikime me ish-drejtorin e ARRSH-së, Evis Berberi, lidhur me organizimin e protestave përballë Bashkisë së Tiranës. Në një mesazh të publikuar në Facebook, Këlliçi i cilëson akuzat “shpifje të rënda” dhe thotë se do të ndjekë çështjen në rrugë ligjore.
Sipas tij, faktet e verifikueshme tregojnë se protesta e parë është zhvilluar më 5 prill 2024, ndërsa Berberi ndodhej në paraburgim prej 14 marsit – pa akses në komunikime telefonike, elektronike apo takime të paautorizuara. “Çdo verifikim i thjeshtë i regjistrave zyrtarë e bën të pamundur ekzistencën e një kontakti midis nesh”, shkruan Këlliçi.
Ai u bën thirrje mediave dhe institucioneve të publikojnë çdo komunikim të pretenduar, “nëse ekziston”, duke nënvizuar se rregullorja e paraburgimit dhe regjimet e kontrolluara të komunikimit e përjashtojnë një kontakt të tillë.
Këlliçi deklaron gjithashtu se nuk është pjesë e konflikteve të brendshme politike dhe nuk përdor kanale të ndërmjetme komunikimi. Sipas tij, pretendimet janë pjesë e një “kulture shpifjeje” që dominon politikën, të cilën ai synon ta sfidojë me transparencë dhe fakte.
Ai konfirmon se çështjen nuk do ta trajtojë në nivel debati publik, por në rrugë ligjore sipas dispozitave të Kodit Penal, duke theksuar se përhapja e informacionit të rremë dëmton standardet demokratike dhe besimin publik.
Këlliçi u rikujton institucioneve, mediave dhe gazetarëve investigativë se regjistrat e komunikimeve dhe protokollet e takimeve të paraburgimit mund të verifikohen lehtësisht, duke provuar, sipas tij, “jo vetëm mungesën totale të komunikimit, por edhe pamundësinë juridike e fizike të ndodhjes së tij”.
Deputeti e mbyll reagimin duke e cilësuar situatën si një përpjekje për baltosje, që sipas tij tregon rrënjët e një sistemi të ngritur mbi shpifjen dhe jo mbi provën. Ai thekson se politika duhet të ndërtohet mbi standarde publike, përgjegjësi dhe transparencë.
