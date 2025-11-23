Kjo sjellje paralajmëron ndarjen më shumë se çdo tjetër

Nuk janë tradhtitë apo debatet për lekët: Kjo është arsyeja e vërtetë që ndan çiftet
Nuk janë debatet për paratë, as tradhtia apo shprehja “u larguam me kohën”. Psikologët thonë se ekziston një sjellje shumë më e fshehtë dhe e dëmshme që prish marrëdhëniet nga brenda: përçmimi.
Edhe pse duket i pafajshëm fakti që rrotullojmë sytë ose hedhim një koment sarkastik, e vërteta është se kjo sjellje dëmton komunikimin dhe afërsinë me partnerin.
Sipas psikologut të njohur Dr. John Gottman, që citon noa.al, përçmimi është treguesi më i fortë se një marrëdhënie po shkon drejt fundit.
Pas dekadash kërkimesh, Gottman arriti në përfundimin se ka katër shenja që parashikojnë divorcin: kritika, mbrojtja, tërheqja emocionale dhe përçmimi — dhe e fundit është më toksikja.
Përçmimi shfaqet në mënyra që shpesh nuk i kuptojmë. Mund të jetë një koment ironik, një fytyrë e tepruar përçmuese, tallja e diçkaje që tha tjetri, ose përgjigjja me “si të duash”. Të gjitha japin të njëjtin mesazh: “Nuk të respektoj, nuk të marr seriozisht.” Kur kjo sjellje përsëritet, partneri fillon të ndihet i nënvlerësuar, i pavlefshëm dhe i refuzuar.
Le të mendojmë se sa shpesh themi “whatever” vetëm për të mbyllur një diskutim. Në realitet, ajo që dëgjon tjetri është: “Nuk më intereson çfarë thua.” Kjo fjalë është kthyer pothuajse në simbol të mospërfilljes, ndaj është mirë ta heqim nga fjalori ynë. Çdo marrëdhënie ka nevojë për dëgjim dhe komunikim, jo për refuzim.
Sarkazma është një tjetër pikë ku duhet kujdes. Edhe nëse ne e quajmë “humor” ose “kështu jam unë”, partneri mund ta përjetojë si sulm. Ekspertët shpjegojnë se përçmimi nuk buron nga një debat i zakonshëm, por nga ndjesia e superioritetit ndaj tjetrit. Dhe kjo rrallë kalon pa pasoja. Kur ndiejmë se dikush na sheh “nga lart”, mbyllemi emocionalisht dhe largohemi.
Edhe gjuha e trupit ka ndikim. Të kthesh kokën në anë kur tjetri flet, të kryqëzosh krahët, të tregosh nervozizëm me fytyrë ose psherëtima – të gjitha dërgojnë mesazhin e refuzimit. Ndoshta nuk themi asnjë fjalë, por partneri e ndien qartë. Në vend që të grumbullojmë tension, është shumë më e shëndetshme të shprehim qartë dhe me qetësi atë që na shqetëson, pikërisht kur ndodh.
