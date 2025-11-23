Shemben disa masive shkëmbore në Bovillë, bllokojnë rrugën dhe izolohen disa fshatra

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 23-11-2025, 15:07
TIRANË- Disa masive shkëmbore janë shembur dhe kanë bllokuar rrugën, që lidh e Bovillën dhe disa fshatra, si Rrazë, Bruz, Mal, Bruz Zallë, me pjesën tjetër të vendit. Dyshohet se shembja e tyre ka ardhur, si pasojë e shirave që kanë përfshirë vendin këto ditë.
Si pasojë e kësaj situate rruga është bllokuar. Kjo ka sjellë mungesën e qarkullimit për shumë automjete të zonës.
