Ndeshja e Kategorisë së Parë shtyhet për shkak të kushteve atmosferike

Departamenti i Garave në Federatën Shqiptare të Futbollit njofton se ndeshja Kastrioti – Besa, e vlefshme për javën e 12-të të Kategorisë së Parë, nuk do të zhvillohet sot, siç ishte planifikuar fillimisht.
Pas inspektimit të kryer në terren, është konstatuar se fusha e stadiumit “Redi Maloku” në Fushë-Krujë është rënduar ndjeshëm për shkak të reshjeve të shumta të shiut, duke e bërë të pamundur zhvillimin e ndeshjes në kushte optimale dhe të sigurta.
Në këto kushte Departamenti i Garave në FSHF vendosi që ndeshja të luhet nesër (e hënë) në ora 13:30 në stadiumin “Redi Maloku”, Fushë-Krujë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd