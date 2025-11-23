Makina përplaset me ambientin e një lokali në aksin Mollas-Gostimë, lëndohen 4 persona

23 Nëntor, 2025
ELBASAN- Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Mollas-Gostimë. Një automjet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me pjesën e jashtme të një lokali. Si pasojë e kësaj janë lënduar dy kliente dhe dy personat që ndodheshin në automjet.
Bëhet me dije se të katër personat janë dërguar drejt spitalit, për të marrë ndihmën e specializuar mjeksore, ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, ku dhe po heton më shumë mbi rastin.
“Specialistët e Qarkullimit Rrugor referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin Q. D., 30 vjeç, pasi në aksin rrugor “Mollas-Gostimë”, automjeti që ai drejtonte ka dalë nga rruga dhe është përplasur me pjesën e jashtme të lokalit të shtetasit R. Ç.. Si pasojë janë shkaktuar dëme materiale në lokal, si dhe janë dëmtuar lehtë 2 shtetase që ndodheshin në këto ambiente. Gjithashtu, janë dëmtuar drejtuesi i automjetit shtetasi Q. D., dhe pasagjeri në automjetin e tij shtetasi G. Z., 21 vjeç, të cilët janë në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën”, informoi sot policia.
