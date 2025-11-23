Hidhte në treg euro false duke i transportuar me postë, 4 në pranga, një në kërkim (EMRAT)

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Wrong Delivery”, i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë, me qëllim goditjen e një grupi të strukturuar kriminal që dyshohej se vinte në qarkullim kartëmonedha euro të falsifikuara.
Si rezultat i operacionit, u arrestuan në flagrancë: Alesio Brungaj, 19 vjeç, banues në Shkodër, një i mitur 17 vjeç, banues në Tiranë, Serxhio Lala , 26 vjeç, banues në Tiranë, Enis Aliaj, 19 vjeç, banues në Tiranë.
Ndërkohë, A. P., 19 vjeç, banues në Krujë, u shpall në kërkim.
Sipas policisë, S. L., E. A. dhe i mituri u kapën në flagrancë në një postë në Tiranë, teksa tentonin të tërhiqnin 11 pako me kartëmonedha euro të dyshuara të falsifikuara. Këto dërgesa ishin bërë nga A. B., i cili përdorte një emër tregtar të rremë për të maskuar aktivitetin dhe për të shpërndarë kartëmonedhat falsifikate.
Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim, A. P., si dhe për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd