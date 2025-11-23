Këmbimi valutor 22 nëntor 2025

23 Nëntor, 2025
Ditën e sotme dollari amerikan në blerje do të këmbehet me 83.2 lekë, në shitje me 84.3 lekë.
Euro do të blihet me 96.2 lekë, do të shitet me 97 lekë.
Franga zvicerane blihet me 103 lekë dhe shitet me 104.1 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 108.9 lekë dhe shitet me 110 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.1 lekë në blerje dhe me 60.4 lekë në shitje.
Për kursin e monedhave të tjera shihni tabelën e mëposhtme:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd