Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mirlind Daku merr topin nga mesi i fushës dhe… gol
Transmetuar më 23-11-2025, 08:06

RUSI – Pas dy muajve pa gol, sulmuesi i Kombëtares kuqezi Mirlind Daku më në fund e ka gjetur rrugën drejtë rrjetës.

Qendërsulmuesi nga Gjilani shënoi, duke i dhënë epërsinë Rubin Kazanit në përballjen ndaj Akhmat Groznyt.

Daku mori topin nga gjysma e fushës, dhe në një kundërsulm të shpejtë, dribloi mbrojtësin brenda zonës dhe pastaj me një goditje të saktë nuk dështoi nga afërsia (75’), duke e dërguar topin në rrjetë.

Ky gol besohet se do t’i japi më shumë besim sulmuesit Mirlind Daku, i cili e ka vuajtur për një periudhë të gjatë mungesën e golit.

Edhe pse ishte pjesë e Kombëtares, sulmuesi nga Gjilani nuk u aktivizua asnjë minutë në ndeshjet e nëntorit, qoftë në Andorra por dhe ndaj Anglisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...