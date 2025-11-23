Mirlind Daku merr topin nga mesi i fushës dhe… gol

RUSI – Pas dy muajve pa gol, sulmuesi i Kombëtares kuqezi Mirlind Daku më në fund e ka gjetur rrugën drejtë rrjetës.
Qendërsulmuesi nga Gjilani shënoi, duke i dhënë epërsinë Rubin Kazanit në përballjen ndaj Akhmat Groznyt.
Daku mori topin nga gjysma e fushës, dhe në një kundërsulm të shpejtë, dribloi mbrojtësin brenda zonës dhe pastaj me një goditje të saktë nuk dështoi nga afërsia (75’), duke e dërguar topin në rrjetë.
Ky gol besohet se do t’i japi më shumë besim sulmuesit Mirlind Daku, i cili e ka vuajtur për një periudhë të gjatë mungesën e golit.
Edhe pse ishte pjesë e Kombëtares, sulmuesi nga Gjilani nuk u aktivizua asnjë minutë në ndeshjet e nëntorit, qoftë në Andorra por dhe ndaj Anglisë.
