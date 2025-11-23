Bayern ‘tenis’ ndaj Freiburgut, Dortmund barazim në shhtëpi

GJERMANI – Bundesliga rifillon dhe Bayern Munich kthehet menjëherë te fitoret në javën e 11-të. Të barazuar nga Union Berlin për herë të parë para pushimit ndërkombëtar, bavarezët rikthehen me një fitore 6-2 në shtëpi kundër Freiburgut: Olise ishte një lojtar i shkëlqyer me dy gola dhe tre asiste.
Ekipi i Kompany-t mbetet kështu në krye të tabelës dhe i pamposhtur, ndërsa Borussia Dortmund barazoi 3-3 me Stuttgart.
Bayern Munich-Freiburg 6-2
Bayern Munich mirëpriti Freiburgun në Allianz Arena, ku vizitorët e thyen barazimin në minutën e 13-të me anë të Suzuki, pas një goditjeje nga këndi. Ekipi i Schuster e përsëriti këtë sukses në minutën e 18-të, kur Manzambi, përsëri nga një goditje nga këndi, u ngrit mbi të gjithë të tjerët për të shënuar golin e dytë me kokë.
Bayern më pas e kuptoi se kishte ardhur koha për të hyrë në lojë dhe shpejt e ngushtoi diferencën në minutën e 22-të. Bavarezët e shpuan Freiburgun në kundërsulm, me Karl që e përfundoi aksionin me një gjuajtje me të djathtën. Lojtari i lindur në vitin 2008 shënoi kështu golin e tij të parë në Bundesligë në Allianz Arena (ai kishte shënuar më parë atje në Ligën e Kampionëve kundër Club Brugge).
Olise më pas dha asistin dhe e bëri rezultatin 2-2 në kohën shtesë të pjesës së parë: Përpjekja për t’u pritur nga Atubolu ishte padyshim e dyshimtë. Karl më pas e kaloi ekipin e Kompany-t në epërsi në minutën e 52-të, por goli u anulua menjëherë për një pozicion jashtë loje të pastër nga Stanisic në fillim të aksionit.
Upamecano e bëri rezultatin 3-2 në minutën e 55-të, pas një goditjeje nga këndi nga një Olise i pandalshëm. Kane i kudondodhur më pas shënoi golin e katërt për bavarezët në minutën e 60-të, ndërsa Jackson e bëri rezultatin 5-2 në minutën e 78-të, edhe një herë i asistuar nga Olise.
Francezi ende nuk ishte i kënaqur me performancën e tij tashmë të jashtëzakonshme, dhe në minutën e 85-të ai e përmirësoi më tej atë me një gjuajtje të mrekullueshme me të majtën që shkoi në cepin e sipërm, duke e bërë rezultatin 6-2. Bayern Munich kështu rifitoi rrugën e fitores dhe u ngjit në 31 pikë në krye të tabelës. Freiburg mbetet në 13 pikë.
Borussia Dortmund-Shtuttgart 3-3
Stadiumi ikonik Westfalenstadion ofroi sfondin për ndeshjen Borussia Dortmund-Stuttgart, një ndeshje në të cilën Beier ishte pranë shënimit të golit në minutën e 27-të. Megjithatë, shansi i ekipit vendas për të marrë epërsinë u shty vetëm pasi Emre Can e çoi rezultatin 1-0 në minutën e 35-të: ish-lojtari i Juventusit shënoi nga një penallti e krijuar nga Undav.
Pasi e theu barazimin, BVB e çoi rezultatin në 2-0: Beier e rriti diferencën në minutën e 41-të, pjesërisht falë një rikuperimi të favorshëm. Stuttgart, megjithatë, u përpoq të qëndronte në lojë dhe shënoi një gol në fillim të pjesës së dytë me anë të Undav, i cili shënoi golin e fitores në minutën e 48-të.
Guirassy, megjithatë, e anuloi atë që do të kishte qenë një gol klasik nga ish-lojtari për pozicion jashtë loje në minutën e 53-të. Chukwuemeka goditi traversën në minutën e 65-të, përpara se Undav të barazonte në minutën e 71-të: gjermani shënoi dy gola, duke e barazuar rezultatin në 2-2.
Borussia u kundërpërgjigj, me Adeyemi-n që e çoi rezultatin në 3-2 në minutën e 89-të. Duket si një punë e kryer, por në vend të kësaj, Undav i paepur shënoi tregolëshin e tij në minutën e 91-të për ta barazuar rezultatin në 3-3. Barazimi i çon Dortmundin dhe Stuttgartin në 22 pikë.
