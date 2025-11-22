Rast i pazakontë në Selanik: Pronari i shtëpisë shpëton grabitësit që ranë nga ballkoni

Selanik, 22 nëntor 2025
Një ngjarje e rrallë ka ndodhur në Selanik, ku pronari i një shtëpie ka shpëtuar jetën e grabitësve të tij, të cilët u lënduan gjatë tentativës për t’u arratisur nga ballkoni.
Sipas policisë, autorët kishin vjedhur bizhuteri, telefona celularë dhe sende personale, por gjatë ikjes ranë nga ballkoni dhe pësuan lëndime. Pronari i shtëpisë nuk ngurroi të ndërhynte dhe u dha ndihmën e parë para se të dërgoheshin në spital për kujdes mjekësor.
Autoritetet po kërkojnë gjithashtu një bashkëpunëtor të tretë, i cili besohet se i priste grabitësit në një makinë të parkuar dhe ka arritur të largohet nga vendngjarja.
