Rast i pazakontë në Selanik: Pronari i shtëpisë shpëton grabitësit që ranë nga ballkoni
Transmetuar më 22-11-2025, 23:01

Selanik, 22 nëntor 2025

Një ngjarje e rrallë ka ndodhur në Selanik, ku pronari i një shtëpie ka shpëtuar jetën e grabitësve të tij, të cilët u lënduan gjatë tentativës për t’u arratisur nga ballkoni.

Sipas policisë, autorët kishin vjedhur bizhuteri, telefona celularë dhe sende personale, por gjatë ikjes ranë nga ballkoni dhe pësuan lëndime. Pronari i shtëpisë nuk ngurroi të ndërhynte dhe u dha ndihmën e parë para se të dërgoheshin në spital për kujdes mjekësor.

Autoritetet po kërkojnë gjithashtu një bashkëpunëtor të tretë, i cili besohet se i priste grabitësit në një makinë të parkuar dhe ka arritur të largohet nga vendngjarja.

