Samiti në Brazil, Sali Berisha zgjidhet zv/President i CDI!

Brazil- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është zgjedhur Zv. President i CDI, Unionit më të madh të partive tër qendrës së djathtë në botë.
Në Asamblenë e CDI të zhvilluar në Sao Paolo të Brazilit është zgjedhur Presidenca dhe drejtuesit e rinj të CDI, dhe ndër ta edhe lideri i PD.
Në Presidencë nga Europa janë gjithashtu Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenkovic, kryeministri i ardhshëm i Sllovenisë Janezs Jansa dhe Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban.
Sekretar i Përgjithshëm i CDI është zgjedhur Antonio Lopez-Isturiz White, ndërsa President i CDI u rizgjodh, Andres Pastrana.
CDI është e përbërë nga 115 parti të qendrës së djathtë nga Europa, Amerika e Veriut, Amerika e Jugut dhe Azia.
Anëtarë të saj drejtojnë disa prej vendeve kryesore të botës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
