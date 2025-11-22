Kaos në gjykimin e boksierit Goran Gogic në New York: 3 shqiptarë tentojnë të korruptojnë jurinë me 100 mijë dollarë

New York, 22 nëntor 2025
Gjykimi federal i ish-boksierit të rëndë Goran Gogic në New York u përball me një incident të paparashikuar, pasi tre persona u përpoqën të korruptonin jurinë me një ryshfet prej 100,000 dollarësh për të shpallur Gogic jo fajtor në akuzën për trafikim të kokainës.
Sipas autoriteteve amerikane, të dyshuarit—Mustaga Fteja, Valmir Krasniqi dhe Afrim Kupa—kanë lidhje me krimin e organizuar shqiptar dhe me familjen mafioze Gambino. Prokurorët konfirmuan se Afrim Kupa, 52 vjeç, u filmua duke ofruar ryshfet, ndërsa Valmir Krasniqi, 35 vjeç, menaxher i një restoranti në Bay Ridge, ka lidhje të dokumentuara me krimin e organizuar shqiptar. Mustaga Fteja, megjithëse pa lidhje direkte me mafian, ishte pjesë e planit të korrupsionit.
Gjykatësi Joan Azrack shpërndau jurinë në ditën e parë të procesit dhe vendosi rifillimin e gjykimit pas 30 ditësh me një juri anonim dhe pjesërisht të izoluar.
Goran Gogic, 46 vjeç, i lindur në Mal të Zi, ka një karrierë boksieri nga 2001 deri në 2012, me rekord 21-4-2. Ai akuzohet për trafikimin e 22 tonëve kokainë, me vlerë mbi 1 miliard dollarë, nga Kolumbia drejt Evropës përmes SHBA-së. Autoritetet amerikane e konsiderojnë Gogic një trafikant të rrezikshëm të nivelit të lartë të kartelit të Ballkanit.
Masat ndaj të dyshuarve janë të rrepta: Afrim Kupa dhe Valmir Krasniqi u mbajtën pa garanci, ndërsa Mustaga Fteja u lirua me garanci 150,000 dollarësh. Të tre mund të përballen me deri në 20 vite burg nëse shpallen fajtorë, dhe prokurorët nuk përjashtojnë mundësinë e bashkëpunëtorëve të tjerë në këtë skemë korruptive.
