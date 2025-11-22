Michael Jackson fiton 3.5 miliardë dollarë pas vdekjes, traileri i ri bën histori

Që nga viti 2009, pasuria e Michael Jackson ka gjeneruar rreth 3.5 miliardë dollarë të ardhura, sipas Forbes, duke e bërë artistin një nga emrat më fitimprurës edhe pas vdekjes. Vetëm vitin e kaluar, Jackson solli 105 milionë dollarë të ardhura, më shumë se çdo artist i gjallë, falë muzikës, filmave, shfaqjeve dhe marrëveshjeve të licencimit.
Suksesi i legjendës së Pop-it vazhdon edhe në ekran. Traileri i parë i filmit biografik mbi Michael Jackson, i prodhuar nga Lionsgate dhe drejtuar nga Antoine Fuqua, është kthyer në një fenomen global, duke arritur më shumë se 116.2 milionë shikime brenda disa orëve nga publikimi, një rekord për çdo film biografik muzikor.
Filmi, që pritet të dalë në kinema më 24 prill 2026, do të sjellë në ekran nipin e Michael Jackson, Jaafar Jackson, në rolin e xhaxhait të tij. Në krah të tij luajnë aktorë të njohur, përfshirë Colman Domingo si Joe Jackson, Miles Teller si avokati John Branca, Kat Graham si Diana Ross, dhe Laura Harrier si Suzanne de Passe.
Adam Fogelson, president i “Motion Picture Group” në Lionsgate, tha se pritshmëritë për filmin janë tejkaluar, duke lënë të hapur mundësinë që historia e Michael Jackson të shndërrohet edhe në një film të dytë, duke rritur më tej trashëgiminë dhe fitimet e legjendës së muzikës.
