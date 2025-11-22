Dinamo dhe Elbasani ndajnë pikët në supersfidën e javës së 12-të në Superiore

Tiranë, 22 nëntor 2025
Dinamo dhe Elbasani prodhuan një sfidë të fortë dhe të tensionuar në “Air Albania”, e cila u mbyll me barazimin 1-1, duke e bërë këtë ndeshjen më të komentuar të javës së 12-të në Kategorinë Superiore.
Elbasani ishte i pari që goditi: në minutën e 34-t, Tsague shënoi një gol të saktë që i dha verdhebluve avantazhin dhe ndezi atmosferën në tribunë. Por Dinamo reagoi fuqishëm para fundit të pjesës së parë. Në minutën e 43-t, Dejvi Bregu ekzekutoi me qetësi një penallti dhe barazoi rezultatin në 1-1.
Pjesa e dytë nuk solli të njëjtin ritëm si e para. Të dy ekipet administruan lojën, me pak rreziqe serioze në portat përkatëse dhe duke e mbyllur ndeshjen me nga një pikë secila.
Ky rezultat i çon verdheblutë në kuotën e 24 pikëve dhe përkohësisht në krye të renditjes, teksa presin sfidën Vllaznia–Partizani për të mësuar rivalët direkt. Dinamo ndërkohë qëndron në vendin e katërt me 19 pikë, duke ruajtur pozitat në garën për kreun.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd