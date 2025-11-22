Trump e kthen prap! Nuk është propozimi im përfundimtar për paqen për Ukrainën!

Washington- Presidenti amerikan Donald Trump ka shtuar retorika të reja në debatet për planin e paqes për Ukrainën, duke ndryshuar perceptimin që ishte krijuar më parë.
Sipas tij, propozimi prej 28 pikash nuk duhet parë si ultimatum dhe nuk është absolut, siç kishte interpretuar fillimisht opinioni publik.
Duke iu përgjigjur gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë, Trump theksoi: “Jo, nuk është përfundimtar”. Ai shtoi se lufta duhet të përfundojë në një mënyrë ose në tjetrën, duke theksuar nevojën për përparim të menjëhershëm drejt një marrëveshjeje, raporton Sky News.
Në pyetjen se çfarë do të ndodhte nëse presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky refuzon planin, Trump u shpreh: “Ai mund të vazhdojë të luftojë me gjithë zemër”.
Gjithashtu, presidenti amerikan theksoi se, nëse ai do të kishte qenë në detyrë, kjo luftë nuk do të kishte ndodhur kurrë. Ky qëndrim i fundit ndryshon ndjeshëm klimën, pasi ditët e mëparshme u vlerësua se Trump po i paraqiste Zelenskyt një dilemë të vështirë, e përforcuar edhe nga ultimatumet e mëparshme që lidheshin me mbështetjen e SHBA-së.
Trump ka kërkuar një përgjigje nga Kievi deri të enjten dhe ka theksuar dëshirën që memorandumi i paqes të nënshkruhet përpara fundit të vitit 2025.
Çfarë përfshin plani amerikan?
Marrëveshja e paraqitur në Ukrainë përfshin kushte që konsiderohen jashtëzakonisht të vështira për Kievin, siç është lëshimi i territoreve tashmë të pushtuara nga Rusia dhe zonave shtesë që mbeten nën kontrollin e Ukrainës.
Ajo gjithashtu parashikon amnisti për të gjitha krimet e luftës të kryera gjatë konfliktit.
Në mesazhin e tij televiziv, Zelensky e përshkroi momentin aktual si ”një nga më të vështirët në historinë tonë“, duke theksuar se vendi po përballet me dilemën e “humbjes së dinjitetit të tij ose të një aleati kyç”.
