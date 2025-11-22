Bloomberg: Evropa përpiqet të fitojë kohë për Ukrainën pas ultimatumit amerikan

Evropa po përpiqet të fitojë më shumë kohë për Ukrainën, ndërsa SHBA-ja ka vendosur një afat të prerë që Kievi të pranojë një plan paqeje të diskutueshëm dhe kontrovers. Ky plan ka shkaktuar polemika të mëdha në skenën ndërkombëtare, pasi disa e shohin si një kompromis të nevojshëm për të ndalur luftën, ndërsa të tjerët e konsiderojnë të njëanshëm dhe të dëmshëm për sovranitetin ukrainas.
Udhëheqësit në Francë, Gjermani dhe në gjithë Bashkimi Evropian po punojnë intensivisht për të rishikuar dhe riformuluar pjesë të mëdha të propozimit, duke u përpjekur të gjejnë një balancë mes presionit amerikan dhe mbrojtjes së interesave të Ukrainës.
Qëllimi është të shmangin një përplasje të hapur me Uashingtonin, por njëkohësisht të mos e detyrojnë Kievin të pranojë diçka që mund të shihet si humbje strategjike. Kancelari gjerman, Olaf Merz, ka vepruar me shpejtësi, duke telefonuar drejtpërdrejt ish-presidentin amerikan, Donald Trump për të kërkuar hapësirë për më shumë negociata dhe për të zbutur afatin e vendosur.
Ndërkohë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian planifikojnë të takohen gjatë samitit të G-20, në mënyrë që të hartojnë një përgjigje të përbashkët dhe të koordinuar, që të tregojë unitet, por edhe fleksibilitet diplomatik. Situata reflekton tensionet e vazhdueshme midis interesave të SHBA-së dhe Evropës në lidhje me luftën në Ukrainë dhe dëshmon sfidën e madhe që ka Bashkimi Evropian për të mbajtur një linjë të përbashkët, duke mos cenuar në të njëjtën kohë marrëdhëniet transatlantike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd