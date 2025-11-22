Dënohet me 30 vite burg shqiptari për vrasjen e partnerit të tij në Francë

Francë, 22 nëntor 2025
Një shtetas shqiptar është dënuar me 30 vite burg në Francë, pasi Gjykata e Apelit në Poitiers e shpalli fajtor për vrasjen e partnerit të tij, një ngjarje që daton në vitin 2023.
Vendimi u mor pas pesë orësh diskutimesh në gjykatë, ku juria vlerësoi se fakti që viktima konsiderohej bashkëshort përbënte rrethanë rënduese në vendimin përfundimtar.
Sipas mediave franceze, i pandehuri Ismail Garo, me origjinë shqiptare, ishte strehuar nga viktima për rreth tre vite në Poitiers. Gjatë procesit, ai është treguar tepër aktiv në sallë, duke kërkuar që gjykimi të bazohej vetëm në prova konkrete dhe duke kundërshtuar interpretimet subjektive mbi karakterin e tij.
Gjatë seancave u shqyrtuan edhe raporte të ekspertëve mjekoligjorë dhe psikologjikë, me qëllim zbardhjen e gjendjes së tij mendore në momentin e krimit, si edhe konfirmimin e natyrës së bashkëjetesës së çiftit.
Provat shkencore kanë qenë vendimtare për dënimin. Analizat toksikologjike të kryera pak orë pas ngjarjes nuk zbuluan gjurmë alkooli, drogash apo medikamentesh. Po kështu, mjeku ligjor paraqiti të dhëna dhe materiale të detajuara që ndihmuan në rindërtimin e dinamikës së ngjarjes.
Autoritetet franceze e kanë cilësuar rastin një prej çështjeve më të ndërlikuara të viteve të fundit në atë juridiksion.
