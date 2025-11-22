Messi dhe Inter Miami synojnë finalen e parë të konferencës në MLS – sfidat vendimtare këtë fundjavë

Gjysmëfinalet e konferencës në MLS nisin këtë fundjavë, me formatin “një ndeshje e vetme” që rrit presionin dhe emocionet për të gjitha skuadrat në garë. Kampionët e vitit 2022, Los Angeles FC, do të hapin mbrëmjen e së shtunës me një udhëtim të vështirë në Vancouver, përpara se Inter Miami i Lionel Messit të zbresë në fushë të dielën.
LAFC kërkon finalen pas zhgënjimit të sezonit të kaluar
Skuadra e Hugo Lloris dhe Heung-min Son synon të rikthehet në finale pas eliminimit të vitit të kaluar në të njëjtën fazë kundër Seattle Sounders (1–2). LAFC dhe Vancouver Whitecaps u takuan në playoff-et e vitit të kaluar, ku “Black and Gold” fituan me dy ndeshje kundrejt njërit.
Këtë herë, Vancouver kërkon të shkruajë histori duke synuar finalen e parë të konferencës në MLS.
Messi dhe Inter Miami, më ambiciozë se kurrë
Pas eliminimit të hershëm sezonin e kaluar, Lionel Messi dhe Inter Miami kërkojnë hakmarrje sportive kundër FC Cincinnati në një duel që pritet me interes të madh.
Skuadra e Floridës ka pasur sezonin më produktiv në sulm në MLS, duke shënuar 81 gola. Messi kryeson ligën si:
Golashënuesi më i mirë (34 gola)
Asistuesi më i mirë (22 asiste)
Inter Miami, në pronësi të David Beckham, nuk kishte arritur kurrë më parë përtej raundit të parë të playoff-eve — deri në këtë sezon. Ndeshja do të luhet të dielën në orën 23:00.
Të tjera sfida: Philadelphia – NYCFC & San Diego – Minnesota
Në gjysmëfinalen tjetër të së dielës, Philadelphia, skuadra me mbrojtjen më të mirë të sezonit të rregullt, pret në shtëpi New York City (01:45).
Ndërkohë, të hënën në mbrëmje (04:00), debutuesit e San Diego do të sfidojnë Minnesota, që vjen nga një kualifikim dramatik pas penalltive ndaj Seattle Sounders (3–3, 7–6).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd