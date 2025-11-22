GJKKO lë në fuqi pezullimin nga detyra dhe ndalimin jashtë vendit për Belinda Ballukun

Belinda Balluku dhe dy vartësit e saj Gentian Gjyli dhe Erald Elezi kanë dalë nga ambientet e GJKKO-së, pas më shumë se 5 orë. Balluku ka dalë e para nga ambientet e gjykatës dhe më pas kanë dalë edhe dy vartësit e saj, të cilët ishin në seancë për tu njohur me akuzat dhe masat e sigurisë.
Ndaj Belinda Ballukut janë caktuar masat e sigurisë së pezullimit nga detyra dhe ndalimit për daljen jashtë shtetit. Ndërsa ndaj administratorit të KESH, Erald Elezi dhe drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, ARRSH, Gentian Gjyli është caktuar masë “arrest shtëpie”.
Balluku u pezullua nga detyra pasi u mor e pandehur për tenderin më vlerë 190 milionë euro për ndërtimin e tunelit të Llogarasë, akuzë që i është komunikuar zyrtarisht dhe dyshohet edhe për tenderin 20 milionë euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës.
Për të dy tenderët, me vlerë 210 milionë euro, sipas SPAK, Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Çështja për Ballukun ka shkuar në Gjykatë Kushtetuese, ndërsa asaj i është hequr e drejta e firmës nga qeveria.
