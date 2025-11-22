Berisha: Rama kërcënoi me vdekje prokurorin dhe gjykatësin e Ballukut!

Tiranë, 22 Nëntor 2025 Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për një “kërcënim të hapur me vdekje” ndaj gjyqtarit dhe prokurorit që vendosën pezullimin e zëvendëskryeministres së pezulluar Belinda Balluku. Reagimi i tij erdhi përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ai e cilëson deklaratën e Ramës si një akt “mafioz” dhe të paprecedentë në një proces gjyqësor të kësaj rëndësie.
Sipas Berishës, Kryeministri përdori një citim nga një prokuror amerikan pak orë para shqyrtimit në Apel të vendimit të GJKKO-së, duke e interpretuar këtë gjest si mesazh presioni ndaj autoriteteve të drejtësisë. Ai pretendon se ky veprim lidhet me hetimet që prekin Ballukun dhe aferat korruptive të dyshuara që, sipas tij, përfshijnë edhe vetë Ramën.
Berisha thekson se vendimi për pezullimin e Ballukut është marrë “në përputhje të plotë me ligjin dhe Kushtetutën”, ndërsa akuzon kryeministrin se është “i gatshëm të kryejë çdo krim për pushtet”. Ai paralajmëron se ky episod përbën një rrezik të madh për pavarësinë e drejtësisë dhe për institucionet shtetërore.
Në deklaratën e tij, Berisha vijon me akuza të forta politike, duke e cilësuar çështjen e Ballukut si pjesë të aferave të mëdha korruptive, përfshirë projektet e mëdha infrastrukturore. Sipas tij, çdo veprim i ndërmarrë në këtë proces ka qenë në përputhje me ligjin, duke shtuar se masa e pezullimit është minimumi i mundshëm që duhej marrë.
Ndërkohë, institucionet përgjegjëse nuk kanë reaguar ende ndaj deklaratave të Berishës, ndërsa shqyrtimi në Apel i vendimit për Ballukun mbetet një nga zhvillimet më të ndjekura të ditës në skenën politike dhe gjyqësore të vendit.
