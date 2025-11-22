GJKKO tërhiqet për vendim ndaj Belinda Ballukut dhe dy vartësve të saj

Tiranë, 22 Nëntor 2025 Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) është tërhequr për të marrë vendimin lidhur me çështjen e nënkryeministres së pezulluar Belinda Balluku dhe dy vartësve të saj. Seanca e sotme, e cila ka tërhequr vëmendje të gjerë publike dhe politike, u mbyll me njoftimin se trupa gjykuese do të vlerësojë provat dhe kërkesat e paraqitura përpara se të shpallë vendimin.
Çështja ndaj Ballukut lidhet me masën e pezullimit nga detyra, një vendim i marrë më herët nga GJKKO dhe i kundërshtuar nga pala mbrojtëse. Kryeministria ka kërkuar gjithashtu shqyrtimin e rastit në Gjykatën Kushtetuese, duke e kthyer këtë proces në një ndër zhvillimet më të rëndësishme institucionale të muajve të fundit.
Edhe dy vartësit e saj mbeten në pritje të vendimit, ndërsa ndaj tyre rëndojnë akuza për shkelje të supozuara gjatë ushtrimit të detyrës.
Vendimi i GJKKO-së pritet të bëhet publik brenda orëve në vijim, duke vijuar një nga proceset më të ndjekura në skenën politike dhe juridike të vendit.
