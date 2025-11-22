Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bardhi nxjerr përgjimet e Ballukut me Berberin për ‘Unazën’: Çfarë korrupsioni
Transmetuar më 22-11-2025, 13:37

Zëvensës-kryeministrja Belinda Balluku ndodhet aktualisht në GJKKO, për vlerësimin e masës së sigurisë që e ka ndaluar atë të udhëtojë jashtë vendit si dhe e ka pezulluar nga detyra edhe si ministre e Infrastukturës dhe Energjisë.

Sakaq, deputeti demokrat Gazment Bardhi ka publikuar disa mesazhe nga dosja e SPAK, Balluku dhe ish-drejtori i ARRSH, Evis Berberi diskutojnë për dhëien e loteve të Unazës së Madhe të Tiranës te kompani të paracaktuara. Ata shqetësohen se si një gazetë online ka listën e kompanive, ndërsa Berberi thotë se ai ua ka dhënë kriteret në letër dhe pa emrat e kompanive.

Deklarata e Bardhit:

“Çdo lot ka marrë kriteret e shtypura në letër pa emër”, kështu i ndante tenderat Belinda Balluku në qeverisjen e Edi Ramës, për një projekt në total 130 milion euro. Çfarë tmerri, çfarë korrupsioni.

Më poshtë përgjimet sesi u caktuan fituesit në tenderat e Unazës së Tiranës! Nuk ka nevojë për asnjë koment!

