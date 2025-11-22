Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E rrallë në Librazhd! Dhëndri drogon çiftin e të moshuarve dhe i vjedh paratë në banesë
Transmetuar më 22-11-2025, 12:21

Policia e Librazhdit ka finalizuar operacionin policor të koduar “Opportunity”, zhvilluar në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimeve kundër Personit të DVP Elbasan dhe nën drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit.

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore u arrestua shtetasi I. K., 36 vjeç, i cili dyshohet se u ka administruar një dozë të lartë medikamenti qetësues (të dyshuar si valium) një çifti të moshuar, të afërm të tij, duke u shkaktuar gjendje të rënduar shëndetësore. Pas kësaj, ai dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në banesën e tyre.

Çifti u transportua fillimisht në spitalin e Librazhdit dhe më pas në QSUT, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.

Gjatë operacionit, Policia sekuestroi shumën e parave të vjedhura si dhe një telefon celular, të dyshuar si prova materiale.

Materialet procedurale u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

