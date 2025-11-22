Arrestohet ish-presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro

Ish-presidenti i ekstremit të djathtë i Brazilit, Jair Bolsonaro, është arrestuar në vilën e tij në kryeqytetin Brasília.
Në një deklaratë të shkurtër, policia federale konfirmoi se oficerët kishin ekzekutuar një urdhër arresti parandalues ??me kërkesë të gjykatës supreme. Raportimet e medias braziliane thanë se politikani ishte dërguar në një bazë policore federale, shtatë milje larg pallatit presidencial që Bolsonaro e pushtoi nga viti 2019 deri në vitin 2022, kur humbi zgjedhjet dhe u përpoq të niste një grusht shteti ushtarak.
Nuk është e qartë pse gjykata kishte urdhëruar arrestimin parandalues ??të ish-presidentit 70-vjeçar, megjithëse raportet lokale thanë se kjo ishte bërë për të "ruajtur rendin publik".
Një nga avokatët e ish-presidentit, Celso Vilardi, konfirmoi për AFP të shtunën: "Ai është burgosur, por nuk e di pse."
Në shtator, Bolsonaro u dënua me 27 vjet e tre muaj burg për organizimin e një grushti shteti për të ndaluar fituesin e zgjedhjeve të vitit 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, të merrte detyrën. Megjithatë, gjykata ende nuk ka urdhëruar burgosjen e Bolsonaros për këto krime, ndërsa po zhvillohen një sërë procedurash ligjore dhe apelimesh. Ndalimi i Bolsonaros të shtunën thuhet se nuk ishte i lidhur drejtpërdrejt me dënimin e tij për grusht shteti.
Mbështetësit e Bolsonaros kishin planifikuar të mbanin një "vigjilje" të shtunën në mbrëmje jashtë apartamentit luksoz ku udhëheqësi i tyre ka jetuar në arrest shtëpiak që nga gushti.
Protesta ishte thirrur nga djali senator i Bolsonaros, Flávio Bolsonaro, në një video në mediat sociale: "A do të luftosh për vendin tënd apo do të shikosh gjithçka në telefonin tënd celular ndërsa rri ulur në shtëpi në divanin tënd?" Ai i ftoi Bolsonaros të "vijnë dhe të luftojnë me ne".
Spekulimet se arrestimi i Bolsonaros ishte i afërt kanë arritur kulmin në ditët e fundit, me aleatët që shprehin zemërim për mundësinë e dërgimit të ish-presidentit në një burg të sigurisë maksimale në Brasilía të quajtur Papuda.
Mbështetësit e Lulës kanë shprehur kënaqësi që ish-presidenti duket se është i detyruar të burgoset. “Mesazhi për Brazilin dhe për botën është se krimi nuk ia vlen”, tha Reimont Otoni, një kongresmen i Partisë së Punëtorëve (PT), duke vënë në dukje se si komploti i Bolsonaros përfshinte një komplot për të vrarë Lulën
