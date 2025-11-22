Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E mori rrjedha e ujit, gjendet trupi i pajetë i të moshuarës në Devoll
Transmetuar më 22-11-2025, 10:32

Gjendet trupi i pajetë i të moshuarës që humbi dje në Devoll.

“Devoll/ Në vijim të informacionit të dhënë mbrëmjen e djeshme, për shtetasen F. H., 75 vjeçe, e cila ishte larguar nga banesa dhe dyshohej se mund të ishte mbytur për shkak të prezencës së ujit në fshatin Progër, pas kontrolleve të kryera, sot rreth orës 08:30, kjo shtetase është gjetur në dalje të fshatit, në anë të një përroi, pa shenja jete.”, sqaron policia.

