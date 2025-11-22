Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shtyhet për dy orë seanca për njohjen me masat e sigurisë. Ja arsyeja
Transmetuar më 22-11-2025, 10:27

Tiranë- 22 Nëntor, 2025

Ish-zëvendëskryeministrja Belinda Balluku ka qëndruar gati 40 minuta në ambientet e GJKKO ku po mbahej seanca për njohjen me masat e sigurisë, për të dhe dy vartësit e saj të akuzuar, Gentian Gjyli e Erald Elezi.

Seanca është shtyrë për dy orë, pasi avokatët kanë kërkuar që të njihen me aktet e dosjes.

Nuk dihet nëse Balluku do të paraqitet sërish në GJKKO pas dy orësh.

