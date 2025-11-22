Shtyhet për dy orë seanca për njohjen me masat e sigurisë. Ja arsyeja

Tiranë- 22 Nëntor, 2025
Ish-zëvendëskryeministrja Belinda Balluku ka qëndruar gati 40 minuta në ambientet e GJKKO ku po mbahej seanca për njohjen me masat e sigurisë, për të dhe dy vartësit e saj të akuzuar, Gentian Gjyli e Erald Elezi.
Seanca është shtyrë për dy orë, pasi avokatët kanë kërkuar që të njihen me aktet e dosjes.
Nuk dihet nëse Balluku do të paraqitet sërish në GJKKO pas dy orësh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd