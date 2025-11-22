Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Prurje të mëdha uji në lumin Devoll, HEC i Moglicës hap portën e shkarkimit
Transmetuar më 22-11-2025, 09:25

Prurjet e shumta të lumit Devoll gjatë orëve të fundit kanë rritur ndjeshëm nivelin e ujit në basenin e HEC-it të Moglicës, duke e çuar atë në kufijtë maksimalë teknikë.

Strukturat përgjegjëse kanë aktivizuar protokollet e sigurisë dhe kanë hapur një nga portat e shkarkimit për të garantuar funksionimin normal të hidrocentralit.

Sipas raportimeve, procesi i shkarkimit po kryhet i kontrolluar dhe në përputhje me parametrat e sigurisë, pa rrezikuar zonat poshtë digës.

Territorit përreth vijon të monitorohet nga grupet e gatishmërisë, ndërsa qytetarët janë këshilluar të qëndrojnë larg shtratit të lumit Devoll dhe zonave të ekspozuara ndaj rritjes së nivelit të ujit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...