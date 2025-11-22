Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lirohet nga burgu në Serbi, ish-efektivi i Policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu
Transmetuar më 22-11-2025, 07:59

Ish-efektivi i Policisë së Kosovës, pjesë e Njësisë Speciale, Arbnor Spahiu, është liruar nga burgu në Serbi.

Spahiu ishte arrestuar më 7 qershor në pikën kufitare mes Serbisë dhe Hungarisë teksa po udhëtonte me autobus së bashku me familjen e tij duke u kthyer nga Austria.

Akuzat e ngritura ndaj Spahiut kishin të bënin me rastin e Banjskës në shtator 2023. Mirëpo, ai e kishte përfunduar shërbimin në Policinë e Kosovës në vitin 2022 duke dhënë dorëheqje.

Lajmin për lirimin e tij e kanë konfirmuar familjarët. Ai ka mbërritur në Kosovë pak para orës 23:00 të së premtes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...