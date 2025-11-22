Balluku dhe dy vartësit e saj sot para GJKKO për verifikimin e masës së sigurisë

Belinda Balluku do të paraqitet sot, në orën 09:00, në GJKKO për verifikimin e masës së sigurisë pasi u mor e pandehur me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ndaj saj, gjykata vendosi ndalim daljeje jashtë vendit si dhe pezullim nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në arrest shtëpie u lanë dy vartësit e saj, kreu i ARRSH-së, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi, aktualisht drejtor i KESH-it.
Balluku u pezullua nga detyra pasi u mor e pandehur për tenderin më vlerë 190 milionë euro për ndërtimin e tunelit të Llogarasë, akuzë që i është komunikuar zyrtarisht, dhe dyshohet edhe për tenderin 20 milionë euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Për të dy tenderët me vlerë 210 milionë euro, sipas SPAK, Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës.
Çështja për Ballukun ka shkuar në Gjykatë Kushteutese, ndërsa asaj i është hequr e drejta e firmës nga qeveria. Kryeministri Edi Rama, në deklaratën e tij të parë publike për këtë çështje, theksoi se do ta respektonin vendimin, por do ta çonin në Kushtetuese pasi ishte cenuar pushteti ekzekutiv. Ai theksoi gjithashtu se vendi do tëq qëndrojë pa zëvendës kryeministër dhe se nuk do ta shkarkojë Ballukun pas vendimit të pezullimit.
Në vijim, Këshilli i Ministrave depozitoi zyrtarisht ankimimin në gjykatë duke kërkuar pezullimin e masës për pezullimin nga detyra të Ballkut si dhe interpretim nëse GJKKO mund të pezullojë nga detyra një anëtar qeverie.
Në vendimin e gjyqtarit Erjon Çela, arsyetohej se Balluku nuk mund të qendronte më në detyrë për shkak se ka rrezik të përsërisë krimin për të cilin është marrë e pandehur, pasi po hetohet edhe për tendera të tjerë, dhe mund të prishë apo asgjesojë provat. Po ashtu, edhe për masën e ndalimit jashtë vendit, gjyqtari argumentonte se ka rrezik për largim, duke e mbështetur këtë në faktin se vepra për të cilën akuzohet parashikon dënim nga 1 deri në 5 vite burg.
