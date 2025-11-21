Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Krismat e armëve në lokal në Fier, policia në kërkim të dy autorëve
Transmetuar më 21-11-2025, 23:00

21 Nëntor 2025 – Fier

Një incident me armë zjarri ndodhi rreth orës 21:30, në një lokal në lagjen "8 Shkurti" në Fier.

Dyshohet se një konflikt midis dy personave, R. Ç., 33 vjeç, dhe M. S., eskaloi kur R. Ç. ka qëlluar me armë zjarri në dyshemenë e lokalit.

Njoftimi i policisë:

Policia po vijon kontrollin në zonë për kapjen dhe shoqërimin e dy personave të përfshirë në incident.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

