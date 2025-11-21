Nedim Bajrami lojtari më i shpejtë i Kombëtares. Ja 4 të tjerët pas tij?

21 Nëntor 2025 – Tiranë
Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) ka publikuar statistikat e lojtarëve më të shpejtë të Kombëtares gjatë kualifikueseve për Kupën e Botës 2026.
Sipas të dhënave zyrtare të FSHF-së, Nedim Bajrami doli më i shpejti i ekipit kuqezi, duke arritur një shpejtësi maksimale prej 34.18 km/h, gjë që i ka vënë epitetin Raketa e Shqipërisë.
Top 5 lojtarët më të shpejtë të Kombëtares ishin: – Arbër Hoxha – 32.98 km/h – Armando Broja – 32.23 km/h – Myrto Uzuni – 32.23 km/h – Mario Mitaj – 31.47 km/h
Shqipëria mbylli Grupin K në vend të dytë, pas Anglisë, duke siguruar vend në fazën e play-off. Në gjysmëfinale do të përballen me Poloninë, ndërsa fituesi do të ndeshet me Ukrainën ose Suedinë në finale.
Këto statistika nënvizojnë aftësitë atletike të lojtarëve kuqezi, ndërkohë që ekipi përgatitet për sfidat vendimtare drejt Kupës së Botës 2026.
