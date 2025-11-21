Aksident i rëndë në Rrugën e Kombit. Kamioni përplaset me një autoveturë, humb jetën një person, disa të plagosur

MILOT – Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në segmentin Milot–Kalimash të Rrugës së Kombit. Sipas informacioneve paraprake, një kamion është përplasur me një autoveturë, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve.
Forcat e Policisë Rrugore mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Trafiku në zonë është rënduar ndjeshëm për shkak të incidentit, ndërsa qarkullimi po menaxhohet me kujdes nga policia.
