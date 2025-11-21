Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Ça ke që shef?!’ Dy të rinj përfshihen në konflikt fizik mes mjeteve! Bllokohet trafiku në autostradë
Transmetuar më 21-11-2025, 18:39

Një konflikt i rëndë fizik mes dy të rinjve ka shkaktuar kaos dhe trafik të rënduar këtë të premte në autostradën Tiranë–Durrës. Ngjarja ka ndodhur pas një debati të çastit, që më pas është përshkallëzuar në përplasje me grushte, ku drejtuesit e mjeteve ndaluan automjetet paralel në mes të rrugës.

Pamjet e publikuara nga JOQ Albania tregojnë dy të rinjtë teksa godasin njëri-tjetrin në krah të autostradës, ndërsa qarkullimi bllokohet për disa minuta.

Fillimisht askush nga drejtuesit e tjerë nuk ndërhyn për të ndalur sherrin, derisa një shofer zbret nga fundi i kolonës dhe ndërhyn për të ndarë të rinjtë që po konfliktoheshin fizikisht. Deri tani nuk raportohet për të lënduar, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë rrethanat e plotë të ngjarjes.

