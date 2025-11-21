Mbanin me vete armë zjarri të vjedhur dhe sulmuan efektivët e policisë, arrestohen dy shqiptarët në Itali

ITALI- Policia italiane ka arrestuar një 34-vjeçar dhe një 37-vjeçar, në Itali. Ata u arrestuan nga policia, pasi gjatë kontrollit fizik iu gjetën një armë e vjedhur dhe një dritë që ndizet e ngjashme me ato të përdorura nga policia. Njëri nga shqiptarët sulmoi efektivët e policisë dhe u përpoq të arratisej. Pas një përleshjeje të shkurtër, ai u ndalua dhe u arrestua për rezistencë ndaj një zyrtari publik.
Mediat italiane shkruajnë se ata akuzohen për posedim të paligjshëm të armëve të zjarrit, rezistencë ndaj një zyrtari publik dhe dëmtim të rëndë. Nga hetimi rezultoi se arma të cilën, 34-vjeçari mbante me vete ishte e vjedhur. Arma, municioni dhe drita ndizëse janë sekuestruar dhe do t’i nënshtrohen testeve balistike për të përcaktuar nëse janë përdorur në krime të tjera.
Me urdhër të prokurorit, dy të arrestuarit u dërguan në Dozza. Operacioni u zhvillua gjatë një operacioni kontrolli territorial në kryeqytetin e Emilian. Ata u vunë re nga oficerët duke vepruar në mënyrë të dyshimtë dhe u ndaluan për t’u marrë në pyetje.
Gjatë një kontrolli personal dhe të automjetit, karabinierët zbuluan se 34-vjeçari po fshihte një armë të vjedhur brenda makinës, të kompletuar me municione. Së bashku me armën, ata gjetën edhe një dritë që ndizet e fiket, të ngjashme me ato të përdorura nga forcat e rendit, që ka të ngjarë të përdoret për të simuluar ndalimet ose kontrollet e trafikut.
