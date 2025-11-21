Lajmi i fundit! Pezullimi i Belinda Ballukut, Kryeministria dërgon vendimin në Gjykatën Kushtetuese

21 Nëntor, 2025
Pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama se çështja e pezullimit nga GJKKO e zv/ kryeministres Belinda Balluku do të apelohej, Kryeministria ka ndërmarrë veprimin zyrtar.
Institucioni ka çuar vendimin në Gjykatën Kushtetuese, duke kundërshtuar kështu vendimin e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Më herët, gjatë konferencës për media, kreu i qeverisë paralajmëroi se kërkohet sqarim nga Gjykata e Posaçme për një masë që, sipas tij, cenon pavarësinë e ekzekutivit dhe tejkalon kompetencat e një institucioni drejtësie.
Kryeministri theksoi se sa të jetë ai në krye të qeverisë, çdo vendim i drejtësisë do të respektohet, pavarësisht kostove politike për Partinë Socialiste.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd