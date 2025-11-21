Përmbytjet në Devoll, vijon aksioni për gjetjen e të moshuarës së humbur (EMRI)

Në fshatin Proger të Devollit, ku janë regjistruar dhe përmbytje, është raportuar humbja e kontaktit me një grua të moshuar, e cila sipas të dhënave paraprake dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Menjëherë pas njoftimit, forcat e Policisë së Devollit, në bashkëpunim me efektivë të ushtrisë, kanë nisur kërkimet në zonë për gjetjen e saj.
Kontrollet po kryhen në territorin përreth fshatit, si edhe në zona pyjore ku dyshohet se e moshuara Flora Hoxha 76 vjeç mund të ketë kaluar.
