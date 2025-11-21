‘Kam hedhur në erë hidrocentralin e Peqinit’! VIDEO e Elvis dhe Belina Pupës që mori vëmendjen: Sa grup i rrezikshëm paskemi qenë!

Në muajin maj të këtij viti, u përfol se Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij, Belina, akuzoheshin në Australi për kultivim të një sasie të konsiderueshme kanabisi dhe ndërhyrje të paligjshme në furnizimin me energji elektrike.
Belina u paraqit në një gjykatë në Australi dhe autoritetet e shpallën atë të pafajshme.
Më vonë, në një deklaratë, terapistja dhe influencuesja e njohur tregoi se ambientet ku u regjistruan shkeljet ligjore ishin në pronësi të saj, por të dhëna me qira.
Ndërkohë së fundmi, çifti i njohur ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku duket se kanë bërë ironi me këtë ngjarje.
Biseda e Elvisit dhe Belinës në videon e postuar në “Instagram”:
Elvis: Ne jemi grupi armiqësor Midhja. Unë kam hedhur në erë hidrocentralin e Peqinit.
Belina: Hidrocentralin e kam pasur unë pra!
Elvis: Po unë çfarë kam patur?
Belina: Ti ke patur serat!
Elvis: Po unë kam hedhur në erë serat e Sukthit. Kjo, hidrocentralin e Peqinit. Sa grup i rrezikshëm paskemi qenë more.
Belina: Po ça do thotë bota për ne?
Elvis: Bota? “E hodhën dobiçin në ferr e tani dalin na hedhin hi syve ne.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd