GJKKO zgjeron hetimet për çështjen ‘Balluku’, miraton 28 urdhra kontrolli dhe sekuestrimesh

Tiranë, 21 Nëntor 2025
Hetimet për çështjen që përfshin zv.kryeministren dhe ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku, si dhe të pandehurit Gentian Gjylin dhe Erald Elezin, janë zgjeruar me vendim të ri të GJKKO-s.
Gjykata ka firmosur 28 urdhra kontrolli banesash, si edhe sekuestrimin e një sërë pajisjesh elektronike, përfshirë celularë, laptopë dhe dokumente administrativë, të cilat konsiderohen të rëndësishme për sigurimin e provave në vijim të hetimit.
Procedurat po zhvillohen nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme, me qëllim dokumentimin e plotë të çështjes dhe verifikimin e çdo prove të mundshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd