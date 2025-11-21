Samiti ‘Plani i Rritjes, rruga jonë në BE’/ Liderët bëjnë foto familjare

TIRANË- Tirana ka mirëpritur ditën e sotme, (21 nëntor), samitin Growth Plan “Our pathway to EU”, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos, do të ndajnë diskutime për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt Tregut të Bashkimit Europian.
Pas takimit liderët kanë bërë edhe foton familjare, ku krahas janë rrjeshtuar, Kryeministri Albin Kurti, Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos dhe Kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në fud Samiti do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët mes Ramës dhe komisioneres Kos.
