Samiti ‘Plani i Rritjes, rruga jonë në BE’/ Liderët bëjnë foto familjare
Transmetuar më 21-11-2025, 12:36

TIRANË- Tirana ka mirëpritur ditën e sotme, (21 nëntor), samitin Growth Plan “Our pathway to EU”, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos, do të ndajnë diskutime për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt Tregut të Bashkimit Europian.

Pas takimit liderët kanë bërë edhe foton familjare, ku krahas janë rrjeshtuar, Kryeministri Albin Kurti, Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos dhe Kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në fud Samiti do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët mes Ramës dhe komisioneres Kos.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

