Vdekja e gruas së Alban Hoxhës, gjykata jep vendimin për mjekun dhe reanimatoren

TIRANË- Gjykata ka shpallur fajtorë mjekët Petrit Rexhepi dhe Elona Burba, të cilët akuzohen për vdekjen e Doriana Hakës, bashkëshortes së ish-portierit të Partizanit, Alban Hoxha, e cila humbi jetën në nëntor të vitit 2014, dy javë pas lindjes së fëmijës së saj të parë.
Bëhet me dije se Elona Burba, Reanimatore është dënuar me 1 Vit burg qe konvertohet ne 2 vite sherbim prove dhe pezullim Liçense per nje periudhe 2-vjecar. Ndërsa, Petrit Rexhepi, Kirurg është dënuar me 6 muaj burg qe konvertohet ne 12 muaj sherbim prove.
