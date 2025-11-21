Taksa e re e pronës, në 2026 parashikohet regjistrimi i 2.5 milionë pasurive të paluajtshme

Tiranë, 21 nëntor 2025 – Në vitin 2026 pritet të regjistrohen në kadastrën fiskale rreth 2.5 milionë pasuri të paluajtshme, të cilat do të jenë subjekt i taksës së re të pronës. Të dhënat janë publikuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2026–2028, botuar në Fletoren Zyrtare.
Sipas dokumentit, kostoja e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për vitin 2026 llogaritet në 25.7 milionë lekë, ose rreth 10.2 lekë për çdo pasuri të regjistruar. Numri i regjistrimeve parashikohet të mbetet i pandryshuar edhe për vitet 2027 dhe 2028.
Për vijimin e projektit “ProTax Albania – Implementimi i taksës së pasurisë të bazuar në vlerën e tregut”, për vitin 2026 janë parashikuar shpenzime në vlerën 8.7 milionë lekë.
Fillimisht taksa e re e pronës, e llogaritur mbi vlerën e tregut të pasurisë, ishte planifikuar të hynte në fuqi më 1 janar 2026. Megjithatë, Ministria e Financave njoftoi shtyrjen e zbatimit me dy vite, duke e zhvendosur afatin në vitin 2028. Arsyeja lidhet me hartimin e një projektligji të ri, i cili pritet të miratohet gjatë vitit 2026 dhe të zbatohet paralelisht me Kadastrën Fiskale.
Drafti i mëparshëm, i publikuar për konsultim në vitin 2023, parashikonte rritje të nivelit të taksës për ndërtesat rezidenciale nga 0.1% deri në 0.2%, krahasuar me 0.05% që zbatohet aktualisht. Për ndërtesat tregtare propozoheshin nivele nga 0.15% në 0.25%, si dhe të njëjtat për ndërtesat bujqësore dhe industriale.
Sipas burimeve nga Ministria e Financave, drafti i ri nuk pritet të ndryshojë koeficientët e propozuar në vitin 2023, të cilët afronin nivelin e taksës me standardet e rajonit.
Ndërkohë, edhe drejtuesja e misionit të FMN-së, Anke Weber, rekomandoi vijimin e reformës së taksës së pronës si një instrument i rëndësishëm për rritjen e të ardhurave buxhetore.
