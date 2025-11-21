Sot në Tiranë samiti Growth Plan ‘Our pathway to EU’

TIRANË- Tirana do të mirëpresë ditën e sotme, (21 nëntor), samitin Growth Plan “Our pathway to EU”, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Marta Kos, do të ndajnë diskutime për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt Tregut të Bashkimit Europian.
Bëhet me dije se samiti do të zhvillohet në Pallatin e Brigadave dhe është planifikuar të nisë në orën 09:30. Pas 30 minutash kryeministri Edi Rama së bashku me komisioneren për Zgjerim, Marta Kos, do të mbajnë fjalën hapëse për të vijuar më pas me punimet e samitit. Gjithashtu samiti do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët mes Ramës dhe komisioneres Kos.
Agjenda e samitit:
Ora: 09:30 – 12:00
Vendi: Pallati i Brigadave
09:30 – Mirëseardhja/ Doorstep Statements
10:00 – Nisja e punimeve të Samitit Groëth Plan
Fjalët Hapëse
• Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama
• Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta KOS
11:30 – Foto Familjare
11:35 – Konferencë për shtyp, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos.
