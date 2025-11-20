Përmbytjet, evakuohen 10 familje në Novoselë dhe 4 në Ferras

Vlorë/Fier, 20 nëntor 2025 — Reshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në bashkitë e Vlorës dhe Fierit, ku 14 banesa janë përfshirë nga uji. Situata më e rënduar paraqitet në njësinë administrative Novoselë, ku 10 banesa janë nën ujë, ndërsa në fshatin Ferras janë raportuar edhe 4 banesa të përmbytura.
Kreu i Emergjencave Civile, Haki Çako, ka deklaruar se 14 familje janë evakuuar për shkak të rrezikut, ndërsa niveli i lumit Vjosë ka kaluar mbi 8 metra, duke mbajtur zonën në alarm të vazhdueshëm.
Sipas Çakos, prurjet e lumit kanë shënuar rënie në zonën e Tepelenës dhe Memaliajt, por efektet e tyre pasqyrohen me disa orë vonesë në drejtim të ultësirës. Për këtë arsye, strukturat vendore mbeten në gatishmëri të plotë.
Forcat e Armatosura dhe Emergjencat Civile do të vijojnë të qëndrojnë në terren deri në normalizimin e plotë të situatës, ndërsa vijon monitorimi i vazhdueshëm i niveleve të ujërave dhe zonave të rrezikuara.
