Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përmbytjet, evakuohen 10 familje në Novoselë dhe 4 në Ferras
Transmetuar më 20-11-2025, 22:56

Vlorë/Fier, 20 nëntor 2025 — Reshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në bashkitë e Vlorës dhe Fierit, ku 14 banesa janë përfshirë nga uji. Situata më e rënduar paraqitet në njësinë administrative Novoselë, ku 10 banesa janë nën ujë, ndërsa në fshatin Ferras janë raportuar edhe 4 banesa të përmbytura.

Kreu i Emergjencave Civile, Haki Çako, ka deklaruar se 14 familje janë evakuuar për shkak të rrezikut, ndërsa niveli i lumit Vjosë ka kaluar mbi 8 metra, duke mbajtur zonën në alarm të vazhdueshëm.

Sipas Çakos, prurjet e lumit kanë shënuar rënie në zonën e Tepelenës dhe Memaliajt, por efektet e tyre pasqyrohen me disa orë vonesë në drejtim të ultësirës. Për këtë arsye, strukturat vendore mbeten në gatishmëri të plotë.

Forcat e Armatosura dhe Emergjencat Civile do të vijojnë të qëndrojnë në terren deri në normalizimin e plotë të situatës, ndërsa vijon monitorimi i vazhdueshëm i niveleve të ujërave dhe zonave të rrezikuara.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...