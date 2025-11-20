Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shqiptari bëhet personazh i gjithë Italisë. Shpëton 85-vjeçarin nga mbytja me makinë në kanal
Transmetuar më 20-11-2025, 22:40

Italia — 20 Nëntor 2025, 22:05

Një aksident i rrezikshëm ndodhi më 20 nëntor 2025 pranë Padovës, kur një biznesmen 85-vjeçar humbi kontrollin e Toyota Yaris-it të tij dhe përfundoi në kanalin Battaglia.

Dy kalimtarë reaguan menjëherë për të ndihmuar, përfshirë 32-vjeçarin shqiptar **Elton Zefi**. Atletik dhe pothuajse dy metra i gjatë, Zefi thyen xhamin e makinës së fundosur dhe, me ndihmën e personit tjetër, nxori biznesmenin nga automjeti.

Pavarësisht temperaturës së ulët të ujit, vetëm 5 gradë, shpëtimi u krye me sukses. Biznesmeni doli i vetëdijshëm dhe falënderoi shpëtimtarët, ndërsa gjendja e tij shëndetësore raportohet e mirë.

Ky akt guximi dhe heroizmi i Zefit ka tërhequr vëmendjen dhe admirimin e komunitetit vendas dhe mediave italiane.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

