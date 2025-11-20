Pas takimit 7 orë me Ballukun, Rama largohet me Marta Kos për darkë

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka lënë ambientet e Kryeministrisë pas një “mbledhjeje” prej gati shtatë orësh me zëvendës –kryeministren e pezulluar tashmë, Belinda Balluku.
Takimit të Ramës me Ballukun iu bashkua më pas edhe deputeti Ulsi Manja.
Sipas raportimeve, Rama është larguar me komisioneren për zgjerim të Bashkimit Europian, Marta Kos, e cila ndodhet në vendin tonë në kuadër të takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor nesër në Tiranë.
