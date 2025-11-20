Rama largohet pas një takimi 7-orësh me Ballukun, tension te Kryeministria pas pezullimit të saj nga gjykata

Tiranë – Kryeministri Edi Rama u largua nga Kryeministria pas një takimi maratonë që zgjati rreth shtatë orë me zv.kryeministren dhe ministren e pezulluar të Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. Ndërkohë, automjeti i Ballukut qëndroi gjatë gjithë kohës pranë ambienteve të Kryeministrisë, duke shtuar pyetjet mbi vendimet që mund të jenë marrë në këtë takim të mbyllur.
Takimi nisi rreth orës 12:15, vetëm pak orë pasi GJKKO vendosi pezullimin e Ballukut nga të gjitha detyrat shtetërore, për shkak të akuzave që lidhen me procedurat e tenderimit për tunelin e Llogarasë dhe Unazën e Jashtme të Tiranës. Për momentin, nuk dihet nëse Rama ka marrë vendim për shkarkimin e saj apo nëse Balluku ka dorëzuar vetë dorëheqjen.
Pak para Ballukut, në Kryeministri është parë të hyjë edhe deputeti socialist Ulsi Manja, por ende nuk ka informacion se çfarë është diskutuar në takimet e njëpasnjëshme.
Balluku është marrë e pandehur nga SPAK rreth tre javë më parë në kuadër të hetimit për mënyrën se si është zhvilluar tenderi i tunelit të Llogarasë, pjesë e seksionit Orikum–Himarë të autostradës SH8. Ajo është deri tani zyrtarja më e lartë e qeverisë që përballet me akuza të tilla penale nga Prokuroria e Posaçme.
