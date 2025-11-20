Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Publikohet foto e shqiptarit, baba i dy fëmijëve që humbi jetën nga betonierja në Itali. Emri
Transmetuar më 20-11-2025, 19:56

20 Nëntor, 2025

Në foto është Artur Deliu, i cili humbi jetën në vendin e punës në Itali. 36-vjeçari ndërroi jetë tragjikisht, për shkak të një defekti mekanik të betonierës që po shkarkonte beton në çatinë e një objekti, ku mekanizmi i hekurt i krahut u shkëput dhe goditi dy punëtorët.

Për fat të keq shqiptari humbi jetën dhe kolegu i tij u plagos rëndë.

Aktualisht një aktivitet për mbledhjen e fondeve është duke u zhvilluar për të mbështetur familjen e punëtorit shqiptar Artur Deliu, i cili vdiq në një kantier ndërtimi në Corso Vittorio Veneto.

Ai la pas një grua dhe dy fëmijë. Komuniteti i Pozzallo dhe më gjerë është mobilizuar për të ofruar mbështetje konkrete për familjen e Artur Deliut. Hetimet për rrethanat dhe shkaqet e ngjarjes janë ende në proces nga autoritetet, për të vlerësuar nëse ka pasur mungesë të kushteve të sigurisë në punë.

