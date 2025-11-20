Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Humb jetën në vendin e punës i riu shqiptar në Itali
Transmetuar më 20-11-2025, 19:42

Pozallo, Itali – Një aksident tragjik në vendin e punës i ka marrë jetën 36-vjeçarit shqiptar Artur Deliu, i cili u godit nga krahu mekanik i betonierës ndërsa punonte në çatinë e një objekti në ndërtim. Ngjarja ndodhi të hënën, ndërsa një tjetër punëtor mbeti i plagosur rëndë.

Sipas autoriteteve italiane, goditja ishte fatale dhe Deliu ndërroi jetë në vendngjarje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të ekipeve të emergjencës. Ai ishte i martuar dhe baba i dy fëmijëve, ndërsa prej vitesh jetonte në Itali, fillimisht në Brescia e më pas në Siçili.

Trupi i tij pritet të transportohet drejt Shqipërisë, ku do të varroset në Tiranë, qytetin e lindjes së 36-vjeçarit.

Ndërkohë, hetimet për rrethanat e aksidentit vijojnë. Autoritetet po verifikojnë gjendjen teknike të pajisjeve në kantier, mirëmbajtjen e tyre, si dhe nëse pompa e betonit kishte kaluar kontrollet e detyrueshme të sigurisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...