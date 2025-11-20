Humb jetën në vendin e punës i riu shqiptar në Itali

Pozallo, Itali – Një aksident tragjik në vendin e punës i ka marrë jetën 36-vjeçarit shqiptar Artur Deliu, i cili u godit nga krahu mekanik i betonierës ndërsa punonte në çatinë e një objekti në ndërtim. Ngjarja ndodhi të hënën, ndërsa një tjetër punëtor mbeti i plagosur rëndë.
Sipas autoriteteve italiane, goditja ishte fatale dhe Deliu ndërroi jetë në vendngjarje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të ekipeve të emergjencës. Ai ishte i martuar dhe baba i dy fëmijëve, ndërsa prej vitesh jetonte në Itali, fillimisht në Brescia e më pas në Siçili.
Trupi i tij pritet të transportohet drejt Shqipërisë, ku do të varroset në Tiranë, qytetin e lindjes së 36-vjeçarit.
Ndërkohë, hetimet për rrethanat e aksidentit vijojnë. Autoritetet po verifikojnë gjendjen teknike të pajisjeve në kantier, mirëmbajtjen e tyre, si dhe nëse pompa e betonit kishte kaluar kontrollet e detyrueshme të sigurisë.
